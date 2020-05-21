近幾年來，美川普政府從關稅、技術和貿易協定條款等多方面與大陸針鋒相對，貿易大戰的結果讓台灣也獲益不少。不過當美國箝制華為5G技術未果後，轉而找上台積電，並逼迫台積電赴美設廠，真正把美中科技戰推向白熱化，還把台灣拉進美中科技戰。此舉雖提升了台灣的重要性，卻也讓台灣在美中關係的敏感性暴增。

《紐約時報》在一篇分析文章指出，美方推動台積電赴美設廠進一步升級了美中經濟與科技上的緊張關係，而且差不多已觸及了北京的紅線：即政治上高度敏感的兩岸關係。

美方認為，台積電赴美設廠是將至關重要的供應鏈遷到美國的第一步，美方也隨即宣布規範大陸華為與台積電以及全球晶片製造商業務往來的新規則。在削弱華為的同時將台積電拉入美國的軌道，這種雙重打擊的產業政策在幾年前是難以想像的，這增加了中美之間發生嚴重衝突的可能性。

分析指出，川普極力阻止華為發展關鍵技術，而且不惜把台灣做為杠桿來使用。台灣也因而成為美中新冠疫情激戰中的參與者，在與疫情相關的世界衛生組織運作上，正可以解釋台灣為何突然成為美國極為關切的議題，並藉台灣議題打擊世衛組織。

文章表示，近年來，台積電在全球半導體行業的地位增加了台灣的戰略重要性。在長達數月的時間裡，台積電多次以經濟理由拒絕了美國國務院、商務部與五角大廈門提出的赴美設廠建議，直到華盛頓做出資金與其他方面的承諾後，才改變了台積電的態度。

分析人士說，美中之間不斷升級的緊張關係也可能迫使台積電做出了這個決定。「台積電想當中立的一方」，頗具影響力的科技通訊Stratechery的作者湯普森(Ben Thompson)說，「但這種想法已經無法再持續下去了。」

另外有分析認為，美方積極要求台積電赴美設廠的另一個因素，可能是對大陸對台灣的政治影響，以及一旦大陸入侵造成台灣供應鏈破壞的狀況感到憂慮，因為台積電的商用晶片也有很多用於飛機、衛星和無人機等軍事用途上。

因此，文章認為，台積電赴美設廠最後會讓它成為美國軍方供應鏈中值得信賴的一員。華為高管也注意到了這場科技戰的地緣政治成分，在華為深圳總部舉行的一場活動上，該公司副董事長郭平就直言，「美國認為技術領先是美國霸權的基礎，任何其他國家、其他公司的技術領先可能都會損害美國的霸權。」

(中時電子報)