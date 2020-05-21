罷韓投票在6月6日登場，高雄市選委會統計，罷韓投票人數約有230萬人，同意票須達57萬5091票才達到門檻。宅神朱學恒認為，目前罷韓成功機率變了，資深媒體人黃暐瀚驚訝問，是Wecare最近沒有做對什麼事嗎？

朱學恒在廣播電台節目《POP搶先爆》中表示，大概1個月前的民調，罷韓機率本來是百分之百會成功。但是最近兩邊的「移動，一邊罷韓團體Wecare高雄發起人尹立他們有很多造勢跟內鬥，如果Wecare想要持續炒熱這個話題，必須越靠近罷免時議題越多。但最近反而Wecare議題跟動作減少了，以這個比例來看不太對勁。

朱學恒，正常來說，若把高雄市長韓國瑜請進議會質詢，Wecare一定要把他每一秒截出來狂打。結果反而看到，最近流傳最廣的卻是那一包垃圾袋，那一包垃圾袋，對罷韓沒多大加分，尹立之前罷韓過程整個很流暢，現在卻開始有點坑坑巴巴。

黃暐瀚表示，那包垃圾袋對罷韓是扣分，會降低罷韓力道。1個月前，他也覺得罷韓會過關。4月17日韓陣營律師葉慶元跑去抗告，提抗告這件事不是不對，但是罷韓已經到了第二階段，也已經送出37萬份，才提抗告，非常不智。若真要提抗告，應該在第一階段連署時提出。

宅神朱學恒(左)和資深媒體人黃暐瀚(右)。(翻攝《POP搶先爆》)

(中時電子報)