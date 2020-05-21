美聯社報導，病毒爆發造成美國產業裁員潮，上週有超過240萬人，申請美國失業救濟金。美國勞工部說，疫情導致大量企業停工、關閉、裁員，現在大約有3860萬人申請了失業援助，使經濟陷入嚴重的衰退。

PNC金融服務集團的首席經濟學家福徹（Gus Faucher）表示，從趨勢來看，美國的失業人數有些好轉，至少申請人數已連續7周放緩，但是已失業的人口數仍然是巨大的，大約是病毒感染前的10倍。

持續的大量裁員，反映出美國經濟正陷入自金融海嘯以來的最嚴重衰退。國會預算辦公室本週估計，4月至6月季度，經濟規模將萎縮38％。這將是有史以來最嚴重的季度收縮。

美國人口普查局在周三發布的調查表示，將近一半的美國人說他們的收入下降，或者他們與另一個因失業、工時減少而失去工資的成年人住在一起。超過五分之一的美國人說，他們對於能否按時支付下個月的房租或貸款，已經沒有信心。

今年4月，美國企業裁掉了2000名員工，失業率達到14.7％，是大蕭條以來的最高值。

自那時以來，又有1000萬個失業人員申請了失業救濟。美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell )週日在接受訪問時說，失業率可能在今年5月或6月達到頂峰，達到20％至25％。

美國的疫情看起來沒有再惡化，有些工廠正在復工中，所以情況稍微好轉。上週，美國三大汽車製造商(福特、通用、克萊斯勒)，加上豐田和本田，自3月工廠關閉以來，首次召回約13萬名員工回廠。這大約是汽車業勞動力的一半。一些汽車業高級主管表示，汽車銷售情況良好，足以支持這些員工的回歸。

儘管如此，汽車製造商仍要面對大流行期間，工廠運作所帶來的健康風險。本週三，福特汽車工廠出現3名工人的冠狀病毒檢測呈陽性，不得不中止了兩家裝配廠的生產，工人被隔離了14天，並對廠房進行了清潔，又必須停工。

美國交通流量有一些恢復，根據蘋果地圖的資料，越來越多的美國人在開車旅行。根據應用程序OpenTable的數據，幾個營業時間開放較長的州，旅店的預訂量已適度增加，儘管仍遠低於疫情大流行前的水準。

一名人力仲業主管表示：「我們的數據表明，美國的經濟活動復甦，還需要一段時間。」

(中時電子報)