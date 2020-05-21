東非沙漠蝗蟲肆虐，索馬利亞人道救援需求暴增。（台灣世界展望會提供／李柏澔台北傳真）

台灣世界展望會邀請您響應「一個人的飢餓三十」，同時捐款支持「飢餓三十人道救援行動」，搶救脆弱兒童，從你我開始。（台灣世界展望會提供／李柏澔台北傳真）

2020年全球各地經歷新冠肺炎肆虐，脆弱國家面對疫情的挑戰更為嚴峻，今(21)邀請目前人道救援海地、索馬利亞、葉門關懷工作的第一線工作人員透過遠端連線方式分享世界展望會於當地的人道救援與服務工作，並推出「一個人的飢餓三十」，以不群聚及網路傳播等方式，在萬人網路串連中，愛心持續不間斷。

海地世界展望會會長李宜帆表示，目前海地所有學校皆暫停授課改採遠距教學，當地的物資價格也較前年高25％，使人民購買糧食和栽種的種子更為困難，近6成人口將陷入糧食危機。目前海地世界展望會正在當地積極的建立新冠肺炎防護網，包含加強衛生及防疫知識宣導倡導社交距離的重要、提供防疫健康包，並為超過1.2萬戶家庭提供糧食券或糧食等援助。

索馬利亞世界展望會糧食及現金援助經理菲利普‧奈德凱表示，4月份提出的報告顯示，由於蝗災、洪災、加上新冠肺炎疫情的影響，索馬利亞需要人道救援的人口數量將會在從第一季的115萬人到第三季（7月至9月）暴增到超過344萬人。

菲利普指出，由於全球關注於新冠肺炎疫情的擴散與控制，索馬利亞部分南部地區的安全以及通行限制，使得蟲害監測與訊息收集更加困難，加上大片未開發地區適合蝗蟲繁殖以及資金的缺乏，都使控制蝗災受到嚴重挑戰。

世界展望會中東東歐區人道危機回應總監朱利安．索德齊說，自2015年葉門內戰爆發開始，已有10萬人因此喪生，更有8.5萬名孩童死於因戰爭所產生的飢餓。戰爭，加上葉門尚不健全的基礎設施，導致1780萬人深陷於泥濘與不衛生的生活環境中，更只有不到一半的醫療機構能正常運行，在全球新冠肺炎疫情蔓延下更是雪上加霜。

目前世界展望會正與「安息日會發展及援助機構」合作，在葉門南部的四個省份重建26座取水處的下水道系統，並建立一座新型自來水處理廠幫助1萬7900人享有乾淨水和衛生等必要服務。

今年，邁入第31屆的「飢餓三十人道救援行動」，將聚焦關懷最脆弱地區中的脆弱兒童，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建，協助遭逢急難、陷入經濟困境的兒童及其家人，逐步恢復正常生活。

(中時 )