台中市中華夜市大火延燒16戶，並造成3人嗆傷送醫及嚴重財損，27歲林姓男子當警察面前引燃瓦斯桶，當場被逮捕，林男情緒精神不穩定，自稱吸毒後因「心情不好」，覺得有人要殺他，才縱火。台中檢方複訊後，以所犯為放火重罪，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，深夜向法院聲押獲准。

27歲林男21日凌晨3時許，在台中市中華路一段店家騎樓附近被警盤查，竟打開店家的瓦斯桶逸漏出瓦斯，並以打火機引燃，放火後逃離現場，被警方當場逮捕。

火勢一發不可收拾，消防人員搶救出9人，其中3人受嗆傷送醫，中華路及台灣大道街廓有16戶商店及攤商付之一炬，燃燒總面積約2300平方公尺，財損嚴重。

台中地檢署接獲通報，指派林依成檢察官指揮台中市第一警分局偵辦，林依成並於下午親赴火場勘驗。林男犯後情緒及精神不穩定，先指稱縱火是因「心情不好」；後再改口自稱，他在20日吸食安非他命毒品後，到夜市閒逛，因為「心情不好」，覺得有人要殺害他，才會縱火。

警方晚間將林男隨案解送台中地檢署，檢察官複訊後，認林男犯罪嫌疑重大，且所犯最輕本刑為 5年以上有期徒刑之放火罪，並有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，認為不羈押難保障潛在不特定人的生命、身體及財產，並進行後續訴追，深夜向台中地院聲請羈押獲准。

(中時 )