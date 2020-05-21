新冠肺炎疫情持續重創美國就業市場，上周初領失業救濟金人數達244萬人，雖然連續七周下滑，不過總數仍逼近3,900萬人紀錄，已超越整個大蕭條時期的水準。

根據美國勞工部21日公布，截至5月16日止的當周，美國初領失業救濟人數經季調後較前周減少25萬，人數降至244萬，低於前周下修後的269萬人，但高於市場預估的240萬人。

最新數據顯示，疫情期間申請失業救濟金的民眾持續增加。

美國初領失業救濟人數在3月底當周創下690萬人新高水準，儘管數據已經連續七周下滑，但總數仍然刷新歷史紀錄。過去九周以來初領失業救濟金人數達3,860萬人，超越為期一年半的大蕭條時期的3,700萬紀錄。

初領失業救濟人數是衡量美國勞動市場的重要指標之一。受到疫情衝擊，美國在4月流失2,050萬個工作機會，創下歷史紀錄，並將失業率推升至14.7％高點。

儘管經濟學家樂見近幾周初領失業救濟金人數持續減少，但專家也開始擔心下滑的速度不夠快，特別是美國多個州已經開始放寬封城措施。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森（Ian Shepherdson）表示，按照這個速度，初領失業救濟金人數要到8月才會降到100萬以下。

(工商 )