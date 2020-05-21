美國生技公司Moderna18日宣布，旗下新冠肺炎疫苗第一階段人體試驗獲得「正面」結果，帶動當日股價飆漲近20％至80美元新高。這不僅令身為大股東的總裁、執行長等人身價大漲，也讓當初慧眼押注的同業阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長索里歐（Pascal Soriot）投資報酬驚人。

Moderna近日公布新冠肺炎疫苗首階段試驗結果，該疫苗成功讓全部45位志願參與者產生抗體。該公司預計7月起展開第三階段試驗，若順利的話，疫苗最快可望於秋季推出供緊急使用。

此消息提振Moderna股價近日狂飆，今年迄今累漲270％，市值攀抵約270億美元。對此感到最意外的是人恐怕是索里歐，他於2013年砸下2.4億美元投資Moderna，藉此取得RNA技術以研發心血管等藥物，當時後者名聲未如今日響亮。

索里歐2016年時決定再追加投資1.4億美元，如今阿斯特捷利康在Moderna的持股比例達7.7％，市值估計逾20億美元，投資報酬翻倍成長。

(工商 )