以模仿出身的藝人章瑞麟（卡古），曾因演唱會模仿高雄市長韓國瑜、且與韓市長同台演出，成為娛樂焦點。如今6月6日罷韓投票日在即，卡古再度推出kuso小短片「韓室長的真心話」，希望大家關注議題之餘，也緩和一下對立的嚴肅氣氛。

卡古表示，「韓室長的真心話」影片誕生，主要是自他模仿韓市長以來，收到很多粉絲要求，希望他可以多拍一點模仿韓市長的影片，因此讓他有了揣摩韓市長貼圖去配音的靈感。

至於拍了這支影片，是否會擔心被誤認為有政治立場，卡古表示拍片只是希望大家放鬆心情，尤其最近因疫情關係，人人身心都比較緊繃，身為諧星還是想努力帶給社會大眾歡笑，不管是支持者還是反對者，彼此都要互相包容體諒，這也是台灣最美好的地方。

卡古最近剛加入新東家「澐鼎娛樂」，並且積極瘦身中，也在學影片剪輯，之後將會陸續產出更多有趣的模仿和作品，期待讓大家看到他的改頭換面。

卡古最近剛加入新東家。（澐鼎娛樂提供）

(中時 )