如果老婆天天去爬山？你會認為是在鍛鍊身體嗎？「我想要你讓我從後面高潮」，中部地區1名人妻與「小王」先在網路群組中「沙盤推演」，露骨討論性愛高潮姿勢後，隔天假藉爬山，在車上「實兵操作」，人妻的老公發現這段不尋常的對話，追查下綠光罩頂，氣撲撲報警提告。

法官在證物中發現人妻與小王的對話，露骨地鹹濕訊息：「在床上做我每一次都有高潮」、「我想要你讓我從後面高潮」、「找不到那個點？你太離譜了、什麼姿勢不對就不行？」、「我從後面又很快就射出來了、怎麼辦？」、「唯一的辦法就是先用手幫妳用到妳快高潮我再進入我們一起高潮」。

不過，被告「小王」辯稱他們僅是僅是透過網路上文字的性愛對話，否認有「實體」的性關係。

法官後來查證，在這些對話之後，人妻與「小王」隔天真有相約「爬山」的事實，加上人妻坦承她與「小王」有發生性關係，因此認定2人有實質的「親密關係」。最後，人妻因為說出實情換取丈夫撤回告訴：而「小王」犯後否認犯行，又未與對方達成和解，因此依相姦罪嫌判5月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

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(中時電子報)