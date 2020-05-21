中國人壽今舉行線上法說會，公布108年底隱含價值為3088億元、年增13.3％，每股隱含價值為69.2元；中壽總經理黃淑芬開出四條件，只要有好對象、好時機、好價格以及好綜效，「老實說中壽不會排斥併購」。

黃淑芬表示，去年底的隱含價值經濟假設跟過去有2點不同，包括投報率下修、台外幣保單的報酬率分開計算；中壽對利率的看法是，低利率將維持2年以上，恐怕要等到疫苗問世，整體經濟才得以復甦，利率才能回到過去水準。

中壽今年前4月累積稅後盈餘達53.9億元，每股稅後盈餘為1.21元，獲利表現亮眼，上年度淨利、今年前4個月的淨利，先後創下歷史新高。

中壽長期維持正利差，今年第1季負債成本為3.16％且持續降低，明年可望成為大型壽險業中，首見低於3％水準，強化正利差基礎；在穩健財務結構的奠基下，中壽董事會日前已通過每股擬發放現金股利0.6 元、股票股利0.6 元。

由於淨值回升，108年調整後淨值達新台幣1224億元，較107年度大幅增加44.4％。為反應金融市場變化，中國人壽今年大幅下調計算隱含價值的投報率及風險折現率假設，扣除資金成本後，隱含價值為3088億元，較107年度增加13.3％，以108年底發行股數44.64億股換算，每股隱含價值為69.2元。

(中時 )