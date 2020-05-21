近來在新冠狀肺炎疫情持續穩定，各界下一階段的「防疫新生活」逐步開展，歷經日本郵輪鑽石公主號與返台隔離的魔術師陳日昇今(21)日於弘道老人福利基金會的松山社區服務中心，支持基金會與7-ELEVEN攜手推動的「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫，助獨居弱勢長輩遠離孤獨與預防身心退化危機。

弘道老人福利基金會臺北服務處處長鐘智馨表示，根據調查65歲以上的長輩每5位就有2位平均每周與人互動頻率少於一次的「宅老人」，他們身心退化的速度是一般老人的2-4倍，尤其疫情期間，如何減緩長輩宅在家的孤立感與身心退化更是刻不容緩的課題。

「一塊作伴，化解宅老人危機」服務計畫協助長輩藉由居家運動、體適能訓練、弱勢個案關懷陪伴，助老「延緩身體退化」，提升長輩自信與自我肯定，化解宅老人危機，一起啟動弱勢宅老人「身心防退化新生活」。

住在南港弱勢的88歲鄭阿嬤，20多年前先生過世後獨自照顧身心障礙的兒子，10多年前，弘道老人福利基金會邀請鄭阿嬤與兒子參加據點活動與共餐服務，因新冠狀肺炎疫情，鄭阿嬤已經好幾個月宅在家裡，久了心情會鬱卒，弘道帶她體驗人生第一次看魔術表演，讓她足期待也足歡喜ㄟ。

現場陳日昇也跟長輩分享說，自己宅在鑽石公主上最大的恐懼是看不見的病毒，依稀也能感受到弱勢長輩宅在家中面對未知的未來與身體老化的恐懼，所以也鼓勵阿嬤可以跟著他一樣一起啟動「身心防疫與防退化新生活」藉由多喝水、勤洗手、補充營養與找事情做來轉換心情度過宅老人的生活。

「每人微小的力量，就可以施展魔法化解危機。」7-ELEVEN表示，希望透過第二季門市零錢捐公益募款能協助弘道老人福利基金會藉由打造安心安全環境、延緩身體退化與減少自卑抑鬱等相關服務方案，幫助32萬人次長輩，預防退化失能與身心症，化解宅老人危機。

(中時 )