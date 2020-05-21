吐司是民眾最常吃的食物之一，更是早餐店必備之物。但大家都知道，除非有特別註明，不然大部分早餐店為了配合口感，都會把偏硬的吐司邊切除後，才端給客人，那麼這些被切下來的吐司邊最後都去哪了呢？

根據《食力》報導，吐司邊被切除後，一共分兩種用途。第一種是一般的吐司邊，有人拿去餵鴿子，也有人直接當廚餘捨棄，但從數年前開始流傳的奶油酥條，一度讓吐司邊成為主婦最愛，紛紛到早餐點索取自製給家人吃。

另一種則是整條吐司的頭、尾，也就是最外層的兩片吐司邊，這也是早餐店絕不會使用的部分，但這兩片對早餐店來說可是最方便的「工具」。有習慣觀察早餐店製作餐點流程的民眾或許會發現，不少店家都習慣將這兩片放在盤子上，然後將煎好的蛋、培根、肉片、火腿等食物先放置在吐司邊上，最後再包進三明治裡。原因就在於，這兩片完整的吐司邊，具備強大的吸油功能，也因為如此，當早餐店準備收攤時，業者會將這兩片拿來擦拭料理台，作為最後用途。

(中時電子報)