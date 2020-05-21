針對罷韓活動，YouTuber特派員在高雄針對年輕人進行街訪時，有年輕人認為，在登革熱防治上，若把前後朝做比較，真的有很明顯的差距，沒比較就沒傷害。

一位年輕女性接受YouTuber「民正言順」訪問時表示，罷免之後要由誰來做市長？還要補選，這樣可能又會造成市政停滯，所以她覺得應該要再給韓國瑜一些時間，因為畢竟他才剛從總統大選結束，然後回來高雄市長這個職位，再給他一些時間吧。

一位年輕男生則說，路平，韓國瑜真的有在做，某些地方的路面，他雖還沒有鋪到，其實市民只要打電話跟市府講，市府團隊都會去關心並去施工。像有些人連跟市府講自己家的路面要鋪，講都沒講，就說韓國瑜沒在做事，讓他覺得有失公允。

該男生甚至表示，前市府執政當時，有多少人得登革熱，若作比較，前後朝真的有很明顯的差距，「覺青」覺得韓國瑜做得不好，是不夠好還是爛，這一點大家要好好去想一下。「我們不會去跟前市府去計較？是因為那時沒比較就沒傷害。」他更建議，挺韓者不要去在乎他們到底是要投下反對票或要不要去投票，不過挺韓者一定要做一件事，有心的話，就去監督開票吧。

(中時電子報)