新冠肺炎（Covid-19）在全球蔓延，美國成為世界確診龍頭，目前已累積155萬確診個案。許多人都認為這病毒只會影響老年族群，不過美國一名壯漢，在染上新冠肺炎後在醫院裡躺了整整6周，期間狂瘦20公斤。出院後他更特地PO出驚人的「對比圖」，希望能喚起年輕人對於新冠肺炎的重視。

根據外媒指出，這名美國壯漢麥克（Mike Schultz），染病前是一名舊金山的護理師，喜愛健身的他在住院前還有190磅（約86公斤），經過6周漫長的治療後，他再次測量體重，竟只剩140磅（約63公斤）。痊癒後的麥克在個人IG上PO出驚人的對比圖，這22公斤的差距帶給他和大家對新冠肺炎從沒想過的震撼。

麥克指出，他想讓大家知道，新冠肺炎嚴重影響了他的肺活量，其中有6周的治療都得靠呼吸器和插管渡過。8周過去，雖然沒有和家人朋友陪伴，但他表示，他能夠感覺到自己一天比一天強壯，肺一天比一天還要健康。

麥克希望他的經歷能夠幫助那些輕視新冠病毒、自認為健康的年輕人。他說「直到真正感染之後，我才意識到病毒有多可怕。我曾經也以為自己還很年輕，身強體壯，就像許多年輕人想的一樣，根本不會感染。」不過麥克想告訴大家，「這種事可能發生在任何人身上。無論你是否年輕，是否有慢性病，都有感染可能。」

(中時電子報)