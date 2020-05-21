隨著疫情逐步趨緩，曾遭新冠肺炎蹂躪的義大利已漸進解封，宅在家超過2個月的義大利人，迫不及待出門透氣，甚至打算開趴狂歡。不過總理孔蒂今天潑了他們一盆冷水，警告民眾不要掉以輕心，否則下一波疫情可能捲土重來。

部分義大利年輕人在解封後不顧社交安全距離，讓官員維之氣結。(路透)

孔蒂21日在國會表示，「現在不是開趴，過夜生活或辦聚會的時候。在這個階段，更重要的是，尊重安全距離且在必要的地方戴上口罩是基本。」

從巴勒摩到杜林，民眾在比薩店或酒吧外聚會的影像，讓許多地方首長憂心忡忡。他們擔心，這些人慶祝隔離後重獲自由，可能導致感染人數再度上升。截至20日，義大利已有22.7萬確診，超過3萬2千人死亡。

疫情一度慘重的維內托大區首長札伊亞（Luca Zaia），看到幾十個年輕人沒戴口罩，在帕杜瓦酒吧外群聚一堂的照片後，火冒三丈說，「10天內，我會觀察感染率，要是上升，我們會關閉酒吧，餐館，海灘，再把大家關回家。沒有人想要禁止大家喝開胃調酒，但我要拜託大家，在6月2日前避免群聚，戴上口罩。」

(中時 )