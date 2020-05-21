Ella陳嘉樺時常在臉書分享生活點滴，今(21日)晚間她透露老公用手機把自己未完成的新曲《晚安歌》MV播給3歲兒子勁寶聽，看得入神的勁寶，突然發出了啜泣聲，接著更爆哭向Ella說：「媽媽，媽媽的歌不好聽，因為我聽了會哭！」背後原因吸引超過3萬5千位網友感動按讚。

Ella看到勁寶爆哭，溫柔地向兒子解釋為何會哭的原因，「也許是因為你很感動，所以你哭了。」只見勁寶邊哭邊說對，哭得更傷心地模樣令Ella既感動又好笑，也不忘告訴勁寶，「以後不管遇到什麼事，如果感到害怕、傷心、沮喪都沒關係，記得一定要勇敢，好嗎？」

Ella與兒子間的母子互動，吸引超過3.5萬網友感動按讚，網友紛紛留言「勁寶哭是因為解接(姐姐)的歌而感動，母子倆互動很可愛」、「勁寶外在像爸爸，內心卻跟媽媽一樣有著溫暖的心」、「勁寶也是小暖男 溫暖媽媽的心了」。

(中時電子報)