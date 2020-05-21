季節性梅雨鋒面滯留及西南氣流影響，中央氣象局預估21日至23日降雨最為劇烈。不過對於平常通勤上班的民眾來說，連日的豪大雨絕對是最大的夢魘，就算有穿雨衣都未必能全身而退。一名網友就好奇，明明下雨天已穿「2件式雨衣」，肚子那塊卻照樣濕，不但引起熱議，更有內行點出要先處理「皺褶」才對！

原PO在PTT以「穿兩件式雨衣了怎麼還會濕？」為題發文表示，雨天都穿雨衣還是濕掉，特別是全身上下只濕肚子那塊，其他部分沒濕。並指出「難道是拉鍊那邊沒設計好嗎？」大家是否也有相同經驗。

雨天遇到雨衣漏水，眾人相當有感，不少人認為的確跟拉鍊有關。「有些款會有這種問題」、「拉鍊那條根本不防水，通常都會濕褲腳跟鞋子。煩」。還有網友建議一款名叫「天德牌R2終極完美版」，表示有隱藏鞋套、騎車幾乎完全不會濕。

更有內行網友認為，肚子會濕的真正問題在於「雨衣的皺褶」。不少網友指出，要把肚子那邊的部分「反折」，避免形成凹槽來接雨水。「坐下來那邊容易積水，所以就滲進去了，把雨衣內折就不會了」、「坐著的時候，你雨衣的腹部部分要反摺向下，不要形成承接雨水的凹槽比較不會進水」、「褲子拉高一點，衣服拉下去一點」。

(中時電子報)