2009年莫拉克風災重創南台灣，造成阿里山鄉部落民眾家園被沖毀，而遷居至阿里山山腳下，並成立了逐鹿社區，當初縣府編預算規畫興建阿里山文化藝術觀光館，提供族人歌舞展演與農特產品展售，但2012年發包施工，廠商周轉不靈，2014年被縣府解約，改由阿管處接手，經歷多次流標終於發包，21日舉辦開工典禮，預計明年8月完工。

阿管處副處長陳榮欽指出，接手原未修建完成的2層樓鋼構建築後，編列8360萬元預算，將建立文化展演中心外，還包括遊客服務中心、篝火廣場、傳統家屋、展售空間、餐飲空間、公共廁所等相關遊憩設施，預計明年8月完工，期盼完工後能成為遊客進入阿里山國家風景區嶄新、亮麗的地標。

逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄說，族人對文化館再次開工「既期待又怕受傷害」，當初臨時搭建的市集現已夷為平地，族人回到社區家中經營，打造各家自有特色，結合原鄉部落工藝、農特產品等，讓遊客有到鄒族藝術村一遊的感受，也可至周邊喂鹿、射箭，體驗鄒族傳統文化。

阿管處指出，逐鹿文化展演中心未來將提供文化介紹及各項歌舞表演場地，也將原有逐鹿市集納入整體規畫，除原有場館外，也擴大規畫篝火廣場、傳統家屋等場域，未來民眾至此可結合社區活動、體驗，規畫一系列遊程。

(中時 )