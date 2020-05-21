阿里山鄉豐山村仁讚橋21日舉行動土典禮。（張亦惠攝）

2001年年桃芝颱風侵襲，橫跨阿里山鄉豐山村石鼓盤溪的行天一號橋被沖毀，因整治費時且政府經費有限，多年來僅有箱涵便橋，地方經歷近20年奔走，由行善團出資2500萬元興建橋梁主體，原民會補助600萬元興建橋梁引道，總經費3100萬元，21日橋梁動土，新橋依地方意見取名為「仁讚橋」將大幅提升豪雨時村民通行的安全，預計2021年底完工。

在地人回憶，當年桃芝颱風侵台，豐山村乾坑溪、蛟龍溪和石鼓盤溪發生嚴重土石流，3座橋樑全被沖斷，豐山村瞬間成為孤島，後來橫跨乾坑溪和蛟龍溪的橋梁陸續重建完成，但石鼓盤溪上的橋梁因上游土石淤積嚴重，長期不穩定加上整治費時，費用龐大，僅能以箱涵便橋勉強維持通行，但只要逢風災雨害，地方居民仍需繞路遠行，相當不便。

經過縣長翁章梁和地方人士積極奔，歷經1年多的努力，獲得行善團及原住民委員會同意，由行善團出資2500萬元興建主體橋梁，原民會補助600萬元興建橋梁引道，總經費3100萬元。

翁章梁說，這座橋得來不易，豐山位處阿里山鄉北側山區，受到複雜的地形影響，風雨災期間特別容易受傷，感謝各界的努力，如果不是嘉邑行善團的大力幫忙，新橋也不會這麼快就有了著落，「當姻緣到了，橋就動土了」，翁章梁也代表大家向出錢出力的嘉邑行善團致上最高的謝意。

原行天一號橋是嘉邑行善團施作的第222座橋梁，新橋編號617，依地方意見取名為「仁讚橋」，橋長100公尺、寬度6公尺，是一座落兩墩的預力工字梁橋，橋高與通洪斷面遠大於現在的九孔箱涵，提升了颱風豪雨時期村民通行河溪兩岸的安全。

(中時 )