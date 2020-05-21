通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

20200520中天新聞 羅志祥520寫「7千字懺情文」 周揚青2字回應

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，還被爆出渣男史，與旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)有不正當男女關係，還與好兄弟經常舉行「多人運動」，令他感情、事業皆崩盤！未料羅志祥卻在昨日520發出7千字長文向周揚青道歉兼懺情，還被抓包悄悄按讚一項兩人復合的投票，疑似想挽回周揚青。對此，通靈大師江嘉葉以兩人照片通靈觀之，赫然發現周揚青心有點動了。

江嘉葉從羅志祥、周揚青照片通靈看到小豬心中有周揚青的影像，的確心中有周揚青的存在，且散發出綠色光芒，對女方有深深的思念。她接著再觀周揚青胸前上也真真實實存在小豬的影像，只是影像較模糊些，加上發出灰綠光芒，表示周揚青心中依然有小豬種種愛、恨的存在，不是一時半載即能完全忘得乾乾淨淨。

江嘉葉認為相愛多年的情侶，決不是說斷就能斷，若一方能以柔情傾訴懇求，是很容易打動對方，但難免心動和有報復成功的喜悅，至於豬揚戀是否會復合？她直言：「目前我可看到周揚青的心有點動了，但恨意不滿的情緒仍高張在心，要復合似乎不容易，除非小豬能接受她的種種條件。」

但江嘉葉也說，就雙方前世因果來看，兩人是屬於情深緣淺，要論及婚姻是很難的，即使進入婚姻，也很難圓滿。

(中時電子報)