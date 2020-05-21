男網友買到兩隻都是左腳的涼鞋，2.3萬網友笑翻了 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多自從登台後，就廣受民眾歡迎，經常性的大特價加上許多獨佔商品，都讓民眾趨之若鶩，化為「喪屍」瘋掃貨架。一名男網友跑去好市多，特別搶了老婆交代的涼鞋，沒想到回家一拿出來，立刻被老婆狂罵，照片曝光後網友全笑翻，直說「難怪」，

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出涼鞋照片，表示「老婆交代要買， 結果回來後一看⋯⋯挨罵了，第二天一早就趕去Costco換貨」。照片仔細一看，原來這雙涼鞋兩隻腳竟然全都是左腳，上面還有束帶綁在一起，應該是廠商忙中有錯。

超過2萬名網友看到笑翻，紛紛留言：「難怪被罵XD」、「從小到大沒碰過這種事」、「上次買手套給我兩隻右手...」、「應該是520紀念款」、「再買雙兩隻都右腳的就好啦」、「坐等老婆出來發文血洗」、「坐等右腳認親XD」。

(中時電子報)