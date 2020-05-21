孫耀威轉轉帳5201314元給老婆。（圖／翻攝自微博）

港星孫耀威曾以電視劇《懷玉公主》走紅，2017年和交往8年的女友陳美詩完婚，昨趁520國際告白日，不忘秀一波恩愛，曬出一張轉帳「5201314元」的愛妻紅包，讓網友大開眼界，直呼「貧窮限制了我的想像」。

孫耀威20日在微博分享一張轉帳明細，仔細一看，他轉了「5201314元」人民幣給老婆，還寫下「今天我轉了5,201,314给她了！」文末不忘再tag「520」，而陳美詩隨後即轉發該篇貼文，笑回「直接把卡給我就好了～」，夫妻倆甜蜜互動閃瞎眾人。

尤其孫耀威送出「5201314」寵妻大紅包，更讓網友全看傻，紛紛留言「原來真的可以轉這麽多錢」、「第一次看見這麽長的數字轉帳」、「真的是沒有小數點的那種」、「認真數了好幾遍，的確是百萬紅包，以後520 521什麽的與咱無關，沒錢不配過」，立刻登上微博熱搜，掀起熱烈討論。

(中時電子報)