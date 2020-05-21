想必大家都有在吃東西時吃到「不該吃的東西」的經驗，除了真的有髒污之外，食物「長得太奇怪」同樣也會影響食慾。一位女網友喝湯時驚見，「整排假牙」當場差點噴飯，不過「本尊」曝光後，都不得不說，第一眼還真的誤會了！

原PO在臉書社團《爆廢公社》發出一張食物照表示，「吃到一半嚇死我，還以為老闆的假牙掉進去」。細看碗內，的確有一對白色齒狀物載浮載沉，一個角度看去果真像不慎落水的「假牙」。

網友看了馬上哀鴻遍野表示，「完全沒食慾了」。驚悚畫面曝光，馬上有人出來滅火說，這其實是「魚板」啦！只是剛好拍攝角度，成了不幸落水的「假牙」了！才平復大家激動的內心。

雖然是巧合，但匆匆一看，許多網友真以為是假牙，「突然看到照片我也以為湯碗裡怎麼有一附假牙…」、「猛一看真的嚇到」。更有網友指出，看完這張照片「真的牙起來！」、「拍成這樣老闆會哭」、「肉好像便便」。

(中時電子報)