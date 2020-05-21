罷韓活動剩最後16天，罷韓、反罷韓動作頻頻。台南市議員謝龍介認為，根據民調，贊成罷韓的有27.7％，出來投票差不多，再加上誤差值，也只是超過門檻一點點。

根據國民黨智庫民調，高雄市民對韓國瑜防疫措施，滿意的高達55.8％，不滿意只有32.6％。民進黨鼓吹罷韓贊成的只有27.7％，不贊成的有53.3％。

謝龍介在政論節目《平論無雙》中表示，如果贊成罷韓的有27.7％，出來投票差不多，再加上誤差值，即使過也是過一點點，就只差一點點。韓國瑜是有用心在市政，他大選後回到高雄，平心而論，當時很多人對他3個多月就去選總統，那時高雄人是有氣，就有人順勢而為發動罷免，當1月11日總統蔡英文大勝、韓國瑜大敗時，氣應就消了。

謝龍介指出，發動罷免的人是過去利益既得者，所以正當性不足，理由是「我討厭你」，並不是「你做錯什麼」。

謝龍介認為，梅雨季開始，大雨會澆熄罷韓投票激情。台灣24節氣來講，「小滿」接著就是「芒種」。「小滿」就是梅雨開始，氣候變化下，以北部來講，「小滿」就是下的天數與雨量比較多，「芒種」是南部下的天數與雨量比較多，所以人在做天在看。人民是最後的裁判者，高雄市民若真正看到一年半的高雄市政，應會感覺不錯。

(中時電子報)