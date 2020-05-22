在北台灣擁有極佳口碑的馥華集團，之前推出「馥華城安」、「馥華城峰」，均取得開賣不久即完售的佳績，吸引許多民眾關注他們何時再有新作品，終於在上個月25號正式推出新建案「馥華城真」，甫開賣不到兩個半小時，全棟100戶包含兩戶店面全數售罄，總銷金額達14.5億，絲毫不受到近期新冠疫情影響，創下馥華集團有史以來最快完銷紀錄。對於晚一步抵達接待中心而沒買到的民眾，除了再三跟代銷公司確認完售消息是否正確外，臉上也難掩失望表情，看來想搬入馥華的房子，只能再等下一波了。

地段優勢也是「馥華城真」取得銷售佳績的重要因素/中時電子報攝

瞄準自住客市場 馥華城真小坪數商品引熱賣

主打小坪數房型商品的「馥華城真」，吸引大批首購族前來購屋/中時電子報攝

比起前面幾個案子，「馥華城真」最大的不同處，就是主打小坪數房型商品，造福事業剛起步、資金必須更妥善運用的首購族，「用合理預算就能買到馥華的房子，十分值得」成為馥華城真迅速完銷的主因。從買房顧客居住所在地來看，約有65%來自土城當地，20%來自板橋，7~8%來自中和，其他則來自外縣市，其中不乏買下馥華城峰的顧客，對於馥華集團產生品牌信任感，轉而介紹親友購買馥華城真，此類客戶就佔了成交戶數約20%，也有因工作地點關係就近買房，如四月底開始試營運的土城醫院，以及Google台灣分公司，都有員工成為馥華城真新住戶。總體而言，自住客占了80%，顯示民眾對於住的剛性需求仍然十分充足。

銷售員與顧客之間已在價格上取得共識，使「馥華城真」迅速完銷/中時電子報攝

另外，「不議價操作」也是使馥華城真每一戶迅速成交的因素，在潛銷階段大約兩週的時間，接待中心開放提供顧客參觀，讓顧客也能看看其他建案，再來多方比較。顧客對於房價落在哪個區間心中有底，進而跟銷售員取得價格上的默契，而這兩週間，總計有900多組客戶前來參觀，等到馥華正式開賣之後，房價即落在每坪42~43萬之間，顧客能夠果斷接受，不進行議價，使每戶得以迅速成交。

疫情過後房市看漲 馥華集團持續深耕土城推出新案

繼「馥華城真」之後，馥華集團是否持續推出小宅商品，值得關注/中時電子報攝)

近期新冠疫情逐漸趨緩，房市可望重新回溫，預計下半年度又有一波漲幅。馥華集團持續在土城區尋地，布局未來區域內版圖，目前已規劃在明年初與明年中各推一檔建案，其中一檔建案較為明朗，預定地坐落在土城棒壘球場附近，如馥華城真一樣還在醞釀階段即造成轟動，預約看房人數已達200多組，是否能夠再度刷新最快完銷紀錄，值得觀察。

(中時電子報)