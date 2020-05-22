昔日性感女神林熙蕾的美不僅男星擋不住，也成為大票富豪想進一步認識的對象，但在富豪圈遊走10幾年的她，卻在2011年閃婚美裔華人企業家楊晨，生下2個寶貝女兒，開始過幸福人妻生活；她也選擇淡出演藝圈，偶爾出席公益活動或訪談節目，聊到往日情也總是輕描淡寫地說「大家交朋友」。

林熙蕾幼稚園時，全家就從台灣移民美國加州，從小被公主養的她，讓外人總以為她可能嬌生慣養，但事實卻相反，林熙蕾個性獨立又男孩子氣；1994年她才19歲，選擇回台灣演了一部電視劇，就像是試水溫，拍完戲她又回美國讀大學，也順利拿到加州大學雙學士的高學歷。

畢業後，林熙蕾做出改變她一生的重大決定，她跑到香港拍寫真集《叛逆》，獲得當地影視圈的注意，高學歷正妹卻有一雙致命誘惑的雙瞳，更藏不住滿滿的野心；因緣際會下，林熙蕾繼邱淑貞和舒淇之後，成為王晶旗下最引以為傲的三大性感女神之一。

林熙蕾讀完大學，決定拍性感寫真《叛逆》，也讓她被導演王晶注意到，變成和舒淇、邱淑貞齊名的女神。(圖/ 摘自頭條號)

當時林熙蕾參與多部香港電影演出，並和眾多知名男星合作，像是劉德華、張家輝、鄭伊健、馮德倫等多到難以計算，想當然也會有傳出緋聞；在林熙蕾的緋聞男星裡面，包括吳大維、吳彥祖和朱孝天，儘管有被拍到同居、出遊等照片，她對外總是以「談得來的朋友」或「只是好朋友」交代。後來承認和朱孝天的戀情，卻因為了解而分開。

不知道是否因為和朱孝天無言的結局，林熙蕾交往對象不再是圈內人，也開啟「富豪收割機」之路。娛樂界大亨林建岳交往過好幾位知名女星，像是袁詠儀、翁虹、萬綺雯、楊采妮和王祖賢，據說在《極速傳說》首映會對林熙蕾美色迷倒，傳出緋聞外，還一度爆出林熙蕾替林建岳生小孩，但一切都只是誤會，她也向媒體澄清，沒有接受過林建岳追求。

台灣某大企業二代也和長相神似林熙蕾的尹馨交往三年，據悉他認識林熙蕾之後，馬上改追林熙蕾，2003年在母親生日會竟宣布「我現在女友是林熙蕾」，震撼在場所有人；但事後林熙蕾僅回應「只是認識的朋友」，因為有名嘴透露，這位富二代曾說過，父母不接受另一半是藝人，如果要結婚「會找爸媽喜歡的」、「帶得出去的」，所以林熙蕾了解自己的身分，若是和這位富二代在一起也無法走的下去。

沒多久林熙蕾認識當年身價至少值50億元的上海富商龍長生，男方也是個和多名女星過從甚密的人，像是章小蕙、關之琳和劉嘉玲都傳出緋聞過；林熙蕾和龍長生被拍到在餐廳用餐的甜蜜互動，甚至開房間密會半小時後，她卻不以為意地表示，兩人只是「聊家常」，堅稱沒有越軌行為。

其實林熙蕾曾說過她的人生規劃，希望自己在35歲後結婚，也說過理想型是「劉德華+劉青雲」，代表她的另一半要外貌有一定水準，還能幽默愛家；在2010年她結束工作開始休長假，剛好認識美裔華人企業家楊晨，當年她剛好35歲，兩人交往不到半年，隔年3月就在馬爾地夫閃婚。

林熙蕾和楊晨閃婚後，生下2個寶貝女兒，之後也漸漸淡出演藝圈。(圖/ 摘自林熙蕾IG)

在林熙蕾傳過緋聞的富豪名單裡，楊晨並不是最有錢那個，因此許多人都很好奇為何她選擇的是楊晨；但對於林熙蕾來說，楊晨個性開朗又懂得尊重她，外型還和男星王敏德撞臉，就滿符合她對理想型的條件。兩人婚後陸續生了2名寶貝女兒，過著幸福又甜蜜的生活。

大家眼裡林熙蕾被認為是「超級發電機」、「富豪殺手」，而她後來聊到往日緋聞，一如既往地回應「大家只是交朋友」，她從來不把話說死，更明白自己要的是什麼，所以無論跟多少富豪男神「交朋友」，她都能堅守原則；林熙蕾也曾霸氣地表示，「選男友的標準從沒有金錢方面的界定，我有能力自己照顧好自己」，讓眾人看到不朽美女獨立又懂自己的表現。

(中時電子報)