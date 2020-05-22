近年來健身運動風氣盛行，許多人藉由運動來維持體態、保持身體健康也紓緩日常工作壓力。不過在運動、大量揮汗後，身體除了缺水也容易感到疲累。除了喝水補充水分，全世界第一瓶0卡無糖的「歐心氣泡氫水」還多加了”氫”，因此能幫助促進新陳代謝、回復體力，讓運動表現更加分，成為近來運動族間討論度很高的運動保養補水聖品。

擔心運動飲料鈉含量高 歐心氣泡氫水0卡無糖水分補給無負擔

人體70%由水組成，所以在運動排汗後需要多補充水分，來調解體內的水平衡，不過有些人就是不喜歡沒味道的白開水，而運動飲料雖能補電解質，

但有些人擔心鈉含量過高，喝太多可能攝取過多糖及鈉增加身體負擔。因此，口感層次豐富、0熱量，並促進新陳代謝的「歐心氣泡氫水」，就是相當好的替代飲料。

歐心氣泡氫水口感層次豐富，0卡無糖0熱量，相較於鈉含量高運動飲料不會造成身體負擔，對於不愛喝白開水的人來說也是不錯的新選擇。

健康飲食潮流夯 全球首創氣泡水結合「氫元素」越喝越健康

隨著健康意識抬頭，近年來許多台灣飲料品牌紛紛推出健康訴求的氣泡水。「歐心氣泡氫水」看準這波健康潮流，將許多國際醫學研究及報導多有提及，對於身體有益的「氫」元素，以專利混氫技術結合汽泡水，推出了全球第一款含「氫」氣泡水，讓氣泡水不再只是補充水分、消暑解渴，更多了維持健康、增強體力的功能。只要在開瓶後40分鐘的最佳賞味期間喝完，都能確保氣泡水中的有效含氫量，因此除了日常取代含糖飲料及手搖飲外，也特別適合各種運動後飲用，補充水分之餘，還能幫助恢復體力，因此讓許多運動健身族愛不釋手。

歐心氣泡氫水特別贊助了格鬥王”影子”吳仲凱,讓他在格鬥場上激烈運動後，能有效恢復體力，發揮更好的運動表現。

氫氣泡口感細膩媲美香檳 養顏美容深獲愛美女性喜愛

除了運動後飲用能快速回復體力外，飲用「歐心氣泡氫水」容易”增添飽足感、抑制食慾，且不會感到脹氣不適，因此，對於注重身型及正在進行飲食控制的人來說，也相當適合加入搭配日常飲食計畫。此外，特別一提的是「歐心氣泡氫水」由氫元素造就的豐富氣泡，有別於過往市售氣泡水酸澀、刺激的口感，入口滑順柔和媲美香檳，非常適合搭配果汁調和天然飲品，在消暑解渴的同時也能養顏美容，深獲女性族群喜愛。

在運動消耗體力後，飲用「歐心氣泡氫水」能幫助回復體力、促進新陳代謝、調節身體機能。

近日品牌推出”夏日特價+免運”活動

歐心Oceanus氣泡氫水 定價NT$1080元/一箱24瓶，即日起至7/10於官網期間限定特價NT$899/一箱，一箱即享免運優惠。

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(中時電子報)