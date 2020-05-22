面對美國國內的新冠病毒確診與死亡人數皆在全球排名首位情況下，美國總統川普一再藉由砲口對外，藉此轉移國內批評其防疫措施失敗的目光，密集砲轟大陸隱瞞疫情資訊以及世界衛生組織防疫失職，好讓在今年11月的美國總統大選仍可連任；不過根據最新民調顯示，即使川普砲火連連，當前民調仍落後民主黨候選人拜登將近12個百分點。

福斯新聞（Fox News）報導，奎尼匹克大學（Quinnipiac University）20日公布一項全國民調顯示，篤定代表民主黨參選的前副總統拜登（Joe Biden）在11月總統大選面對川普的領先幅度拉大到11個百分點，即50%的受調者支持拜登、僅有39%會投票給川普。而在4月份進行同一份調查時，當時49%受訪者支持拜登、41%支持川普，拜登的領先優勢並不特別明顯，如今領先差距已從個位數擴大至雙位數。

"By a sixteen-point margin, 55 - 39 percent, voters say they think Biden would do a better job than President Trump handling the response to the coronavirus."https://t.co/NH7XkUO61K — Mike Gwin (@MichaelJGwin) May 20, 2020

這份調查也顯示，如同外界預測，民主黨的支持者壓倒性支持拜登，而共和黨則全數支持川普；調查也指出，距離大選只剩5個半月，獨立選民突然轉向拜登，有47%支持他，僅有36%挺川普。此外，川普雖然在男性選民領先拜登7個百分點，但拜登在所有女性選民中大勝川普28個百分點，包括在白人女性群體中領先11個百分點。

報導表示，川普的施政滿意度中，支持比例為42%，否定者占53%。在5月最新調查中，滿意川普指揮政府因應疫情的比例為41%，比4月調查下滑5個百分點；不滿意則增加5個百分點達56%。此外，55%的受調者認為拜登比川普更能妥善因應疫情，而認為川普在這方面優於拜登的只有39%。

(中時電子報)