隨著喬丹紀錄片「最後一舞」在美國播畢，且引發廣大回響，眼尖球迷卻早已發現，喬丹的前妻華妮塔瓦諾沒在這次紀錄片當中現身說法，畢竟她的存在，也算是喬丹「黑歷史」之一，就連他的女兒傑絲敏到現在也沒原諒自己的父親喬丹！

「很多事情都已過去，我媽曾說過很多事就跟布丁在桌上融化一樣，那些只是記憶，」傑絲敏最近受訪表示，「我媽看著父親奪冠，我們也在那些榮耀當中看到她的身影，所以我認為我們沒必要重新研究這些，她現在已經離開這圈子了。」

身為喬丹的第一任妻子，華妮塔在1988年嫁給喬丹，卻在18年之後，也就是2006年跟喬丹正式離婚，當時喬丹更支付高達1.68億美元的贍養費，當時華妮塔要求跟喬丹離婚理由，是因無法忍受喬丹在兩人結婚期間持續爆出出軌行為。

不過喬丹這些出軌緋聞，卻被當時媒體與NBA給「保護」著沒有公開，畢竟喬丹如果出現負面新聞，將帶來相當龐大的經濟損失，直到兩人離婚之後，喬丹這些荒唐事蹟才被陸續爆出，他也在2008年跟小他16歲的古巴超模伊薇特再婚。

(中時 )