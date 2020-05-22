今年以來，美債市場一直十分火熱。在過去的一個半月內，美國十年期國債的基準收益率在0.6個百分點附近徘徊，略高於3月份0.5%的歷史低點。

好消息總是能刺激國債收益率上漲的。此前製藥企業賽升集團宣佈他們研發出了一種實驗性新冠疫苗，這一消息一度將10年期國債收益率推高，並在週一創下了近期的新高。

但是在那之後，收益率再一次下滑，目前僅為年內最低點的一半。

週三，美國在逾30年來首次發行的20年期美國國債，受到了投資者的熱捧。這導致10年期國債的需求被削弱，收益率收盤時回升至0.679%。然而週四美國10年期收益率恢復下跌。

那麼，是什麼原因導致國債收益率一直處於低水平呢？一般情況下，造成長期國債收益率低迷的因素有三個。

其一，投資者對於聯邦基金基準利率的預測，市場對美國降息預期飆升，若聯邦基金利率進一步下調，債券價格將會增加。

另一個是風險溢價，即在經濟增長或者通脹上升的情況下，投資者要求補償短期利率可能升高的機會成本。

最後，投資者認為國債的收益是穩定的，是一個有效的避險資產。

北方信託資產管理公司的固定收入主管Colin Robertson表示：「目前國債的收益率依然低迷。這意味著在全球範圍內，投資者對於高質量債券的收益率的需求依然很高。」

美債需求火爆，在很多分析師看來，是一個不尋常的現象。外媒報導指出，美國國債的收益率一直處於低位的情況預示著，經濟復甦將會變得十分困難，並且經濟刺激政策還可能會持續好幾年。

這是因為，10年期美國國債收益率是美國經濟各種利率的重要基準，美國國債收益率出於極低水平，推動好市多、蘋果公司和佳樂氏等公司的債券發行呈爆炸式增長。

根據標普旗下的研究部門LCD的說法，上個月，好市多公司以1.619%的收益率賣出了10年期企業債券。其他以低於2%的利率發售10年期債券的公司還包括蘋果、佳樂氏和IBM。非金融公司繼四月售出了創紀錄的2310億美元的債券之後，截至週二，它們在本月一共發行了1500億美元的投資級債券。

此前因疫情，高信用評級的公司收入銳減，為了增加收入，這些公司開始向投資者大量發債，從而導致債券市場上的新債在源源不斷地出現，這將加劇債券市場動盪。

那麼如何扭轉這種局面呢？有人很快想到一直被熱議的措施：收益率曲線控制。如果聯準會採用了收益率曲線控制的策略，那麼國債收益率會變得更穩定。

作為量化寬鬆的同類工具，收益率曲線控制工具允許聯準會在特定時期內無限制地購買債券，以保證收益率符合目標。

日本央行已經採取收益率曲線控制方法很多年了，以此保證日本10年期國債收益率維持在0%（日本基準利率為負值）。三月，澳洲聯準會表示，他們將會把三年期國債收益率設定在0.25%。

聯準會官員的態度也是怎麼樣的呢？聯準會主席鮑爾去年秋天表示，為了對抗下一次經濟衰退，短期收益曲線控制是值得嘗試的。週四凌晨公佈的聯準會會議紀要顯示，部分官員對「短期內對短中期國債的收益率進行控制」的可能性進行了討論。

但是，如今這一做法的爭議依然較大，有人表示，債券購買可能會進一步壓低美國長期國債的收益率。因此，聯準會是否會採用收益率曲線控制的手段仍然是不確定的。

(中時電子報)