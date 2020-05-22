美國總統川普21日在推特發文批評中國大陸正在發動大規模虛假宣傳，希望促成拜登當選，讓川普落選。大陸《環球時報》總編在推特回應稱，川普你說反了，「中國的網民們很希望你連任」，因為你能讓美國變得古怪、讓世界討厭，促使中國大陸更團結。
有「媒體網紅」之稱的胡錫進連日來在微博發表文章評論川普的胡言亂語，21日還特別推薦了他在推特上回應川普的推文。這篇川普在推特上再度攻擊拜登的推文指稱，「中國正在進行大規模的虛假宣傳，因為他們非常希望讓瞌睡蟲喬．拜登贏得總統大選，以便他們可以像我來之前數十年那樣地繼續剝削美國。」
胡錫進對川普的推文回應稱，「正相反，中國的網民們很希望你連任。因為你能讓美國變得古怪，讓世界討厭，促使中國團結，還能讓國際新聞像喜劇一樣好玩。中國網友都叫你『川建國』，就是幫著建設中國的意思。」
胡錫進隨即又再發第二條推文說：「中國共產黨領導中國擺脫了貧困，越來越多中國人過上了西方人一樣有房有車的生活。它讓中國強大，30年沒捲入任何戰爭。白宮像個年邁多病貴族，充滿了對一個蓬勃發展青年的嫉恨。」
胡錫進還在其微博指出，華盛頓對大陸的攻擊在周三達到了高峰。川普連發數推，先是不點名罵中國大陸的「一個瘋子」，說這個瘋子指責「除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責」。經過許多網友追問「瘋子」是誰，川普又推說是「某個發言人」，但仍遭到大量網民狂噓。
胡錫進認為，川普團隊可能在耍一個手腕，川普怒氣衝衝地發這些推特，是要給白宮編篡的一份長達20頁的《中國罪行報告》出臺做鋪墊。報告很快就出來，從各個方面惡毒攻擊中國大陸，蓬佩奧也在配合演出。
他表示，川普團隊的戰術邏輯是：開足全部馬力咒駡中國，讓美國人往死裡恨中國，然後點撥一句：中國希望拜登勝選。他們認為這樣最能把那些恨中國的美國人的選票納入自己的囊中。
(中時電子報)
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