美國總統川普21日在推特發文批評中國大陸正在發動大規模虛假宣傳，希望促成拜登當選，讓川普落選。大陸《環球時報》總編在推特回應稱，川普你說反了，「中國的網民們很希望你連任」，因為你能讓美國變得古怪、讓世界討厭，促使中國大陸更團結。

有「媒體網紅」之稱的胡錫進連日來在微博發表文章評論川普的胡言亂語，21日還特別推薦了他在推特上回應川普的推文。這篇川普在推特上再度攻擊拜登的推文指稱，「中國正在進行大規模的虛假宣傳，因為他們非常希望讓瞌睡蟲喬．拜登贏得總統大選，以便他們可以像我來之前數十年那樣地繼續剝削美國。」

China is on a massive disinformation campaign because they are desperate to have Sleepy Joe Biden win the presidential race so they can continue to rip-off the United States, as they have done for decades, until I came along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

胡錫進對川普的推文回應稱，「正相反，中國的網民們很希望你連任。因為你能讓美國變得古怪，讓世界討厭，促使中國團結，還能讓國際新聞像喜劇一樣好玩。中國網友都叫你『川建國』，就是幫著建設中國的意思。」

On the contrary, Chinese netizens wish for your reelection because you can make America eccentric and thus hateful for the world. You help promote unity in China and you also make intl news as fun as comedy. Chinese netizens call you “Jianguo,” meaning “help to construct China”. pic.twitter.com/Fzj5fvmWcx — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 21, 2020

胡錫進隨即又再發第二條推文說：「中國共產黨領導中國擺脫了貧困，越來越多中國人過上了西方人一樣有房有車的生活。它讓中國強大，30年沒捲入任何戰爭。白宮像個年邁多病貴族，充滿了對一個蓬勃發展青年的嫉恨。」

胡錫進還在其微博指出，華盛頓對大陸的攻擊在周三達到了高峰。川普連發數推，先是不點名罵中國大陸的「一個瘋子」，說這個瘋子指責「除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責」。經過許多網友追問「瘋子」是誰，川普又推說是「某個發言人」，但仍遭到大量網民狂噓。

胡錫進認為，川普團隊可能在耍一個手腕，川普怒氣衝衝地發這些推特，是要給白宮編篡的一份長達20頁的《中國罪行報告》出臺做鋪墊。報告很快就出來，從各個方面惡毒攻擊中國大陸，蓬佩奧也在配合演出。

他表示，川普團隊的戰術邏輯是：開足全部馬力咒駡中國，讓美國人往死裡恨中國，然後點撥一句：中國希望拜登勝選。他們認為這樣最能把那些恨中國的美國人的選票納入自己的囊中。

(中時電子報)