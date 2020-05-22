新冠肺炎疫情相對輕微的北歐國家丹麥，今天宣布，即日起博物館，動物園，電影院和劇場重新開放，比原定日期6月8日提早18天。

丹麥國會周三晚間達成協議，決定加快解封進度。不過，邊界依舊暫時關閉，但下周起北歐所有國家與德國的永久居民，都可以前來丹麥探親或訪視他們在丹麥的房產。另外，中學生也即將返回校園上課。

丹麥國家歷史博物館館長克賈爾加爾德開心說，這令人雀躍，他們總算可以開始工作了，他對1個月後，民眾終於能看到館內的恐龍展尤其興奮。

(中時 )