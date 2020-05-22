丹麥提早18天解封 動物園博物館開心迎客 00:162020/05/22 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丹麥國會昨天達成協議，動物園和博物館等設施，今天起恢復對外開放。在南日蘭德的布拉凡德動物園（Blavand Zoo），小朋友開心和動物合影。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情相對輕微的北歐國家丹麥，今天宣布，即日起博物館，動物園，電影院和劇場重新開放，比原定日期6月8日提早18天。 丹麥國會周三晚間達成協議，決定加快解封進度。不過，邊界依舊暫時關閉，但下周起北歐所有國家與德國的永久居民，都可以前來丹麥探親或訪視他們在丹麥的房產。另外，中學生也即將返回校園上課。 丹麥國家歷史博物館館長克賈爾加爾德開心說，這令人雀躍，他們總算可以開始工作了，他對1個月後，民眾終於能看到館內的恐龍展尤其興奮。 (中時 ) #丹麥 #解封 #18 #動物園 #博物館 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市啟動第二波解封 親子館開放半數入園 12:212020/05/18 生活 各國解封後出現第二波疫情 張上淳：是管制沒做好 14:432020/05/18 生活 不妙 加州教會違反聚會禁令 180多人曝險強制隔離中 17:142020/05/18 國際 期待解封行情 國泰庶民台股信心創60個月新高 09:462020/05/20 財經 蔡英文：修憲推18歲公民權 承諾讓國民法官制度上路 11:522020/05/20 政治 商品期貨趨勢專欄－解封＋減產 油價正面看待 04:102020/05/21 證券．權證 聯聚藝術饗宴 中西巨作環繞 04:102020/05/21 財經焦點 解封帶旺內需 台股樂觀指數飆升 04:102020/05/21 社會新聞 球團虧很慘 盼營運限制快解封 04:102020/05/21 運動天地 美宣布售台18枚MK-48魚雷 賀蔡英文就職 07:322020/05/21 國際 國際熱門新聞 義大利人解封狂歡 總理官員火冒三丈 - 國際 川普狂打陸 美前國安顧問：想隱瞞自己一大弱點 - 國際 科學家可能發現平行宇宙存在的證據 - 國際 白宮報告：「靜默外交」無效 美將對陸加大施壓 - 國際 陸這點不改《外交政策》：台灣共和國將取代中華民國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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