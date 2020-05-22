隨著國內疫情漸趨穩定，不少藝文界人士、觀眾，期盼早日結束這「中場休息」，希望快點重返表演廳演出以及欣賞演出，對此，國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝）董事長朱宗慶表示，「國表藝三館一團已做好準備，一旦政府有所宣布，將會以最快的速度告訴社會大眾和觀眾。」

國表藝轄下三場館包括國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心，朱宗慶表示，「三場館對於防疫風險管理全面配備、做好準備，先前也已做出研議，並將意見綜整交給文化部，據了解，文化部做了相關討論並已送指揮中心評估。」

朱宗慶觀察，目前防疫新生活已經慢慢展開，「指揮中心持續做出各項開放說明，藝文活動也應是生活不可或缺的一部分。國表藝三館一團相當期待能夠早日恢復室內、戶外演出活動，讓表演藝術元氣得以復甦。」

朱宗慶表示，只要政府一聲令下，「國表藝會在做好風險管理措施下，歡迎觀眾重回劇場。」

(中時 )