韋禮安發行第五張創作專輯《Sounds of My Life》，並舉辦「禮上網來直播巡迴音樂會」，20日到Hit Fm聯播網，與「OH夜DJ」Waa魏如萱一同進行直播，並合唱了〈星期三或禮拜三〉，韋禮安有好交情的魏如萱，很關心韋禮安的感情狀況，魏如萱表示，現在心情(情傷部分)好了嗎？1到10分恢復幾成？韋禮安透露，應該差不多好了6分。

魏如萱也主動說可以幫韋禮安介紹新對象，樂意當紅娘牽線，韋禮安也大方的說，交新朋友當然OK，不過可以等宣傳期過後再來好好安排。魏如萱當天透露有神秘嘉賓來探班，「歡迎陳零九！」只看到陳零九拿著滅火器進錄音室，讓韋禮安又驚又喜，韋禮安問陳零九：「你拿滅火器進來幹嘛？」陳零九笑說：「讓你滅火啊！」一開始韋禮安還意會不過來，陳零九解釋，因為知道韋禮安會恢復單身，所以送上滅火器來讓他消消火。

但看到滅火器的魏如萱笑說，這哪能滅火？她拿出另外一個紅色包裝的神祕物品，韋禮安端詳很久卻不知道那是什麼，魏如萱說，這是飛機杯啦！讓單身的韋禮安可以宣洩一下！讓韋禮安驚呼：「你尺度變好大！」但下一秒韋禮安笑說：「這個禮物不錯，可以當房間的新房客！」

(中時 )