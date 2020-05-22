一隻小抹香鯨在桃園海岸沙灘擱淺，被緊急送往基隆八斗子鯨豚救傷站治療、照護，取名「小抹茶」，救援團隊徹夜未眠為小抹茶身體檢查，經多方評估，呼吸與心跳次數已呈現穩定狀態，團隊於21日上午在基隆外海將牠野放，讓小抹茶重返大海擁抱。

中華鯨豚協會指出，抹香鯨「小抹茶」為雄性，體長約200公分，經海洋保育署所屬海保救援網團隊緊急檢測，小抹茶為青少年個體，身上雖有擦傷，但沒有嚴重外傷尚屬正常，多項檢查都屬正常，由於嘴巴無法透過人為打開，並未進一步以超音波內視鏡檢查胃內容物。

因小抹茶活力很好，救援團隊在基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科協助下，救援團隊於21日上午10點從基隆八斗子漁港出港野放小抹茶，這是第三隻送八斗子救傷站鯨豚，救援成功大家都相當興奮。

中華鯨豚協會理事長楊瑋誠指出，小抹香鯨是小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨外型很類似，主要生活於熱帶至溫帶海域，紀錄中小抹香鯨擱淺數為80隻，大多出現在北台灣岸際，他說，由於小抹香鯨是比較容易緊張的物種，這次野放有先請獸醫師為其施打鎮定劑，再送至基隆外海水深約100公尺處野放，看著牠越游越遠，讓現場救傷站的志工受到大大的鼓舞。

(中時 )