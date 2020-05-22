美國總統川普。（美聯社）

新華社報導，中國大陸全國人大第13屆三次大會議程，將審議香港版「國安法」。對此，美國總統川普表示，大陸如堅持推動實施「香港版國安法」的計畫，美國將強烈反應。此外，美國國務院也聲明，如大陸實施無法反映香港民意的國安法，將造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

據悉，人大會議討論授權人大常委會針對國家安全加以立法，以直接在香港實施，繞過立法會程序，毋須香港自行立法，而是以列入《基本法》附件三的形式來執行，國安法規範範圍則包含禁止分裂國家丶顛覆中央人民政府丶外國干預及恐怖主義行為。國安法例會由人大常委會擬定相關內容，按此計劃，預料新例通過後最快可於8月通過並在香港執行。

此消息披露後，美國國會議員紛紛出言力挺香港，美國總統川普也在在離開白宮前對記者表示，如大陸如堅持推動實施「香港版國安法」的計畫，美國將強烈反應。美國國務院也示警告，若大陸實施無法反映香港民意的國安法，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

(中時電子報)