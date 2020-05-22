新冠肺炎疫情影響漸緩，針對各縣市提出要暫緩、停辦畢業旅行，基隆市長林右昌指出，畢業旅行對孩子來說，非常的重要，市府絕不輕言取消，原則上照常辦理，會請校方、家長及執行機構充分溝通，並依照中央規範妥善規畫。

基隆高中校長鍾定先指出，畢業旅行是孩子一輩子的重要回憶，雖然目前暫時將畢業旅行延後，但中央若宣布可以如常舉辦，將盡快洽詢學生意願，在下學期或在畢業後的暑假擇一辦理，他說，基中一屆有11個班，一個班有20幾位學生，至少有超過220名學生受影響，因此校方將慎重的考量。

二信高中校長林立指出，畢業旅行至少會在半年前就跟旅行社及代辦接洽簽約，若貿然取消，不僅會讓孩子非常失望，更會導致校方與旅行社之間產生違約問題，對學校也是非常大的困擾，他表示，疫情發展逐漸樂觀，二信高中部及國中部，將近1200名的學生，採分批來進行畢業旅行，他也贊同林市長的意見，認為防疫方面不需要擔心。

家中有兩名畢業生的蔡媽媽指出，小朋友在家每天都非常期待畢業旅行，而校方這次舉辦採分班、分次、分流、分車，每一個班級又都是小班制，就算全部處於同一個屋簷下，也沒有超過中央規定室內部禁止超過100人的防疫標準，她很贊同校方繼續舉辦畢業旅行。

安樂國小六年級即將畢業的廖偲涵表示，學校今年度畢業旅行選擇的地點為九族文化村及清境農場，都屬於較開闊的室外景點，相對室內博物館來說，較不容易被疫情波及，學校老師也都做足功課，同學之間更養成戴口罩、噴灑酒精的好習慣，她希望期待許久的畢業旅行，可以順利如期舉辦，留下難忘的青春回憶。

(中時 )