受滯留鋒面及西南氣流影響，今（22日）全台有雨，氣象局針對全台21縣市發布豪、大雨特報。今日全各地有陣雨、雷雨，甚至有豪雨與短時強降雨發生的機率，尤其山區須慎防坍方、落石與溪水暴漲。另氣象局也針對19縣市發布強風特報。

滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，今日基隆北海岸、大台北山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義以北、宜蘭、台東、澎湖、馬祖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

氣象局發布豪、大雨特報！標有豪雨警示的地區，要小心局部大雨或豪雨，包含基隆北海岸、大台北山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣。

標有大雨警示的地區，有機會下局部大雨，包含嘉義以北、宜蘭、台東、澎湖、馬祖地區及花蓮山區。

溫度方面，今天各地低溫約22至24度，白天因為降雨的關係，各地高溫略降，約25至27度。紫外線方面，明天全台各地皆為「高量級」至「中量級」。

空氣品質方面，今天全台有雨，受降雨洗除作用影響，各地空氣品質佳。明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區金門、澎湖為「良好」等級，北部局部地區短時間可能達普通等級；馬祖為「普通」等級。

(中時電子報)