瑞芳高工創新教育研發有成，校內師生屢創防疫小物，替全民的安全把關。（瑞芳高工提供／吳康瑋新北報導）

目前全球新冠肺炎的疫情仍然十分嚴峻，台灣雖防疫有成，但各級學校仍然繃緊了神經，全力的進行防疫的相關工作，瑞芳高工除遵照新北市的防疫相關規定，所有同學入校門後均需量測體溫、配戴口罩，教室內的座位拉大距離，也定期加強教室的清潔與消毒工作，瑞芳高工校長顏龍源表示，校方與多間大專院校合作，以師生聯手，打造出「檜木防疫精油酒精」、「自動檜木精油酒精噴灑器」等作品，替防疫措施灌入活水。

顏龍源指出，瑞芳高工多年來在資電、機械與土木建築等工科方面技術見長，全校各科師生多年來獲得了不少專題製作與科展方面的獎項，對於研發與實作的能量非常活躍，在防疫期間更結合「新北市創新教育加速器計畫」，不斷地思考、與研發各項與防疫相關的控制品項，來強化校內的各項防疫環境與配置，在全校師生努力下自行實作完成了「語音控制酒精噴灑器」、「自主額溫量測器」、「手勢切換開關」與「語音辨識按鈕」等多項防疫相關作品。

他強調，建構「自主額溫量測器」的目的是要讓降低同學之間相互感染的風險，並增加社交距離，讓同學們都可以自主的、自發的自行量測體溫，完全不假他人之手，是由學校資訊科、電子科、製圖科與機械科的師生們聯手製作，這樣共同跨群合作研究的具體成果，除符合108課綱的跨域整和理念，更是本校教育加速器以技回饋、用藝創福，達成創新教育、技能學習目標之具體實現，目前已完成放置於學校入門口的川堂前，所有進校門的同學都可以自行量測體溫，達到體溫自主管理的目的。

顏龍源說明指出，研發「手勢切換開關」的目的是要建構一個完全非接觸式的電器開關，運用紅外線感測器去感應手勢的動作變化（例如由左往右揮動或由右往左揮動），就可以達到切換開關的目的，對於目前在防疫期間均強調要非接觸的環境來說，可說是防疫一大利器，非常值得推廣到各個不同的學習環境中；至於「語音控制酒精噴灑器」與「語音辨識按鈕」更是強調以「語音辨識」就可以來控制各項的開關或按鈕，對於要達到完全非接觸式的教學環境來說，可說是如虎添翼，為學校的整體防疫環境更增添了一個生力軍。

今年榮獲全國專題製作佳作的簡世憲同學興奮地說，在得獎專題導覽機器人中就有研究過語音辨識技術，而這次能學習到如何實際應用於防疫工作非常高興；另一位在潔能專題得過全國第二名的吳頤恩同學則開心地說，之前在競賽中累積了無線傳輸、感應控制的技術經驗，此回能在師長指導下運用於所學幫助學校真的倍感光榮。

顏龍源說，學校特別感謝所有參與研發的師生們，不辭辛勞且無私的將相關專業技術奉獻出來，更無償的提供給瑞工全體師生共同使用，而這樣跨科與跨領域的共同合作，本來就是108新課綱中所強調自發、互動、共好的本質與精神，透過這樣的跨域合作，更能驗證新北創新教育加速器新課綱的前瞻概念與發展精神，讓學校成為團結、創新及資源整合的教育平台，為教育創造無限可能。

(中時 )