小編精選《中國時報》5件不可不知大事,帶讀者掌握今天(22日)新聞重點。

【1】 商務來台鬆綁 紐越有望列首波

新冠肺炎疫情趨緩,中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁商務來台最新規定,初步依照國家的風險做區分,縮短入境後居家檢疫時間。指揮官陳時中昨天表示,紐西蘭、越南可能會成為開放的第一波,其他國家、地區還需多加評估。

【2】 駭府案涉國安 大官全沒來備詢

立法院司法法制委員會昨邀請府院相關單位報告「總統府資安及洩密疑雲案」。不過此案中的關鍵機關,包括總統府與行政院資安長都缺席,朝野協商後決議擇期再審,國民黨召委李貴敏譴責缺席官員,對立法院職權不尊重,且報告除了司法院與法務部之外,其他部會都只有一兩張紙,「這真的是國安問題嗎?」

【3】吳釗燮打包票 邦交國一個不會少

蔡英文總統展開第二任期,美國國務卿蓬佩奧發聲明恭賀,大陸官媒《環球時報》威脅「台灣邦交國將基本歸零」,外交部長吳釗燮昨天在立法院備詢強調,外交部會全力以赴,保障我國在外交上的權益,邦交國一個都不會少。

【4】白宮報告 將加強對陸施壓

白宮20日發表一份新的對陸戰略報告,全方位抨擊所謂陸方掠奪性的經濟政策、軍事擴張與惡意活動等,指其對美國經濟利益、安全及價值造成威脅,並直言當「靜默外交」徒勞無功時,美方會加強對大陸公開施壓。

【5】小豬謀復工嚷重新開始

羅志祥(小豬)20日發出7000多字懺情文,再次向周揚青道歉,明(23日)即將結束居家檢疫的他,昨闊別27天突然更新IG動態,替自己的潮牌「GOTNOFEARS」打廣告,但新品主題暗藏玄機,寫著「IF YOU COULD RESTART WOUL YOU PRESS IT?(如果你可以重新開始,請按一下)」,頻頻出招,被推斷想挽回周揚青求復合之外,也是復工的前奏。

