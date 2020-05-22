民俗中，若遇到閏年閏月，出嫁的女兒必須買豬腳麵線回家，替父母添福添壽。今年適逢閏四月，不妨依照本刊精選的豬腳名店按圖索驥，買豬腳回家孝敬父母。
豬腳為傳統的庶民美食，老店、名店比比皆是，但八年級老闆阿華靠著自己的手藝，在台北市中和區開設「魯不停豬腳」，成功地闖出一番名堂。他花了很多時間研發測試，使用自製醬油作為豬腳滷汁的基底，讓豬腳吃起來帶有「甜」、「香」、「甘」等前中後味。「我們豬腳最大的特色就是熱吃透香、冷吃入味，怎樣都好吃。」阿華說。
「滷好滷滿」也是魯不停豬腳好吃的祕訣。雖然皮肉比例不同，但各部位都必須滷上整整七至八小時、視不同部位調整時間與火侯，還要輔以「靜置」手法，才能讓豬腳軟爛入味。雖然魯不停豬腳的豬腳色澤看似很深，但吃起來卻不油膩；不過喜歡重口味的人也別擔心，因為豬腳上桌前，都會再淋上用豬蹄與蔗糖自製的獨門肉燥增添風味。如果是愛吃重鹹的客人，就請阿華幫你多淋一點吧！
店名：魯不停豬腳
電話：0928-353-511
地址：新北市中和區連城路213號
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(中時電子報)
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