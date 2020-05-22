開業迄今超過三十年的「可口豬腳大王」，老闆萬請吉目前和弟弟在新北市新店區各自開設店面傳承古早風味。兄弟倆能一路熬過口蹄疫，又能從容面對新冠肺炎的衝擊，靠的就是對品質的堅持。

不使用五花肉，而是將蹄膀切片後再滷的「可口焢肉」，吃來更加爽Q不膩。（五○元）（圖／于魯光攝）

店內豬腳特選皮肉比例最佳的六兩半，先汆燙去腥，接著放入含有老滷的滷汁中，經過大火（四十分鐘）及小火（五十分鐘）反覆滾煮兩次後，移至店前爐台的陶甕中再滾一個小時入味。聽起來很繁複，但其實最麻煩也最重要的工法，在於豬腳的擺放。

特別加入扁魚、金鉤蝦滷製的「可口滷白菜」，甜味、鮮度與精緻度更佳。（35元／小）（圖／于魯光攝）

萬請吉說，豬腳一支支立在鍋中煮熟移至陶甕時，必須一百八十度倒過來擺放，才能確保每一支豬腳都能均勻受熱。「童謠〈點仔膠〉裡唱的『豬腳箍仔滾爛爛』就是我們在做的事情，我們的豬腳用筷子輕輕一拉就骨肉分離，就算牙齒不好的長者也能輕鬆食用。」萬請吉說。

陶甕口溢滿滷汁的痕跡，不難想像店裡的豬腳有多美味。（圖／于魯光攝）

二十多年前就提倡閏月吃豬腳的可口豬腳大王，近期推出「豬腳禮盒」（內含五個腳蹄與五個中段）。不過客人還是可以依照自己的喜好與需求，選擇豬腳不同部位搭配成盒。

即便非用餐時間，「可口豬腳大王」內仍有不少客人來大飽口福。（圖／于魯光攝）

店名：可口豬腳大王（中正店）

電話：（02）2913-6609

地址：新北市新店區中正路314號

營業時間：10：00～22：00，無休

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(中時電子報)