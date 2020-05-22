民國四十二年創立的「鄭記豬腳飯」，一開始在台北市中正區的博愛路上擺攤賣豬腳麵，雖經幾度搬遷，但最終仍回到當初發跡的地方落地生根。第二代鄭德風接棒後，傳承了爸爸的刀工與滾豬腳的火候，同時研發販售滷製的豬腳，如今豬腳麵慢慢退居幕後，最後成為豬腳飯專門店。

經過風乾步驟的「東坡肉」，肉質完全吸收滷汁精華。（80元／個）（圖／林士傑攝）

鄭德風表示，他選用肉較瘦的帶骨豬前蹄，每天手工去骨後，再水煮冰鎮，才放入滷汁中；而滷汁堅持不加味精，改用冰糖來提升豬腳的甜味，最後加上少許醬油滷製。雖然豬腳的顏色看起來很深，但味道卻不會死鹹。

選用本地豬大腸製作的「滷大腸」，不僅入味，吃起來還帶有嚼勁。（150元／條）（圖／林士傑攝）

雖然輪到第三代慢慢接手，但鄭德風堅持保持店鋪原有的樣貌，他覺得大啖小吃就是要有熱鬧的感覺。所以，來到鄭記豬腳飯，不僅能吃到古早味，也能感受在騎樓下用餐的古早氛圍。

嚴選每天從南部直送、帶有部分背鰭肉的虱目魚肚，「無刺虱目魚肚飯」搭配獨門黑豆瓣、辣豆瓣醬、花瓜滷製，襯托出魚肉的鮮甜。（150元）（圖／林士傑攝）

為了讓客人感受到昔日熱鬧的用餐氣氛，「鄭記豬腳飯」店內維持復古樣貌。（圖／林士傑攝）

店名：鄭記豬腳飯

電話：（02）2371-1366

地址：台北市中正區延平南路22號

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(中時電子報)