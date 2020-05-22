老饕們對位在台北市松山區饒河街裡的「連家清燉豬腳」情有獨鍾，豬腳吃起來不帶腥味，且湯頭乳白清甜，讓原本不敢吃豬腳的人一試成主顧。第二代老闆連佳銘自豪，「清燉豬腳真的很考驗功夫！」他選用當天宰殺、肥瘦均勻的溫體豬前腳，員工再仔細地將毛拔除、汆燙去除血水，反覆清洗才能下鍋，確保顧客可以吃到豬腳的原味。

品嘗「豬腳湯」時，Q軟的豬腳愈嚼愈香。（100元）（圖／林士傑攝）

湯頭也是一大特色。除了以水煮豬腳的湯汁為底，還加入當歸、川芎等中藥材，放入豬腳熬煮二小時，讓湯頭慢慢燉成乳白色，擁有豐富的膠質，喝起來甘甜中帶著淡淡的藥材香氣。特別的是，除了常見的豬腳與腿庫兩個部位，連家清燉豬腳還多了赤肉（以瘦肉為主的里肌）這個選項，主要客人大多是不敢吃太油膩的女性。

每天現煮的手工生麵上淋上冰糖水，讓「涼麵」吃起來多了一股獨特風味。（40元／小）（圖／林士傑攝）

攤位不大、座位不多的「連家清燉豬腳」，人氣卻強強滾。（圖／林士傑攝）

店名：連家清燉豬腳

電話：0952-530-111

地址：台北市松山區饒河街217號（饒河街觀光夜市第155攤）

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(中時電子報)