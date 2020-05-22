每天清晨六點，專賣豬腳跟麵線的「許仔豬腳麵線」第二代老闆許振盛，總會在攤位上，替新鮮的溫體豬腳去毛、水煮，專心地為五個小時後開店做準備。他依照當天氣候的溼度、溫度與豬腳的大小控制火侯，煮到軟硬呈現完美狀態後，再將豬腳一塊塊分切；客人點餐時，他還會貼心地詢喜好，細細地挑選客人想吃的部位，放入湯鍋中加熱。從開門前到打烊，許振盛幾乎都在重複相同動作，只為讓客人吃到最佳的風味，這也是許仔豬腳麵線屹立近五十年的原因。
許仔豬腳麵線今年擴大店面，還被韓國美食家主持人白鍾元推薦為「台灣在地十二家巷弄美食」。千萬記得不管怎麼搭配，都要將豬腳蘸上店家自製的蒜茸醬與辣椒才對味；此外，由於老饕最愛的豬腳湯頭總是永無止盡的「被續」，許振盛笑說：「其實我們的湯比豬腳還搶手！」
店名：許仔豬腳麵線
電話：0952-005-739
地址：台北市大同區保安街49巷17號
豬腳小百科
你是不是常常看著菜單發楞？究竟該點腿庫、中段還是腳蹄呢？看完這篇小百科，就能了解豬腳部位的特點，讓你點餐時更四平八穩。
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(中時電子報)
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