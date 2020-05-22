當今，開一間燒肉餐廳不難，要做大做穩卻不容易！2005年創立的胡同燒肉，疫情期間營收僅跌2成多，新品牌「胡同裡的寬巷子」一開張更是一位難求，在蕭條的餐飲市場激起層層浪花。

以胡同燒肉起家的「橘焱餐飲集團」董事長吳念忠，近日馬不停蹄地開會，因為他與火鍋名店「寬巷子」合作的私廚「胡同裡的寬巷子」5月起試營運，7月前的席位早早預約客滿！

「胡同裡的寬巷子」位在台北市信義區「NEO 19」一樓（原為橘焱餐飲集團旗下品牌「台北鳥喜」閒置倉庫），6坪大的空間、僅兩張桌8個座位，透過中式古門與日式邊爐，營造溫馨的懷舊氛圍；結合胡同燒肉的「大阪城」精緻擺盤和寬巷子的藝術鍋品，12道菜定價900元，比均消破千元的胡同燒肉和寬巷子還便宜。

「大阪城」創意擺盤，層層裝載著胡同燒肉的各式招牌肉品。（圖／馬景平攝）

「我們原本設定均消3千元，但開店前，我去吃了一間很難訂位的無菜單餐廳，只要800元，網路上沒人嫌它不好吃，只嫌服務不好；因此我們決定挑戰『CP值最高的私廚』，服務更多人！」吳念忠透露，胡同燒肉和寬巷子強強聯手之下，計劃今年再開6家「胡同裡的寬巷子」，未來也將開放加盟，「我相信，我們會是第一個『無菜單料理連鎖化』的品牌。」

以藝術創意火鍋料起家的寬巷子，在兩岸共有4家店，一年營收逾新台幣2億元，59歲的創辦人戴士程大讚吳念忠高富帥，他透露：「我們是一年前在朋友的聚會中認識，那天阿忠（吳念忠）帶來他媽媽在金門釀的苦瓜高粱酒，真好喝，就這樣擦出合作的火花。」

胡同燒肉的每家分店都擁有各自的風格，圖為位於台南市的「胡同燒肉11號店」。（圖／胡同燒肉提供）

40歲的吳念忠，身高188公分，迄今在兩岸三地共擁有21家胡同燒肉直營店。被說高富帥時，吳念忠表情靦腆，事後受訪時坦承，年輕時的他常蹺課打架，25歲開燒肉店什麼都不會，也不敢讓媽媽知道，既怕失敗也怕被反對……（待續）

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