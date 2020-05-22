吳念忠25歲時創業開「胡同燒肉」，沒敢讓家裡知道，因為爸媽一直盼他回金門教書或幫忙賣貢糖，「我們家的金美、金記貢糖以前生意很好，早年金門戰地駐紮10萬雄兵，阿兵哥返鄉時都會來買土產。」

吳念忠說，金門小孩長大不是留金門，就是來台灣讀書，後者是他唯一的野放機會。「我在金門讀高中時常常蹺課、打架，讓爸媽頭疼，不知如何是好。到了高三，為了追隔壁班的女生（吳念忠的太太），假日特地到校陪她一塊Ｋ書，我爸不信我會念書，還藉口送便當查勤；我會讀體育系，是因為我爸聽朋友建議，既然這小孩靜不下來，讓他讀體育系，看會不會乖一些。」

吳念忠考上輔大體育系來台之前，母親擔心他住宿舍學壞，提前安排在台北買房子，要他與舅舅一起住，每天放學就回家。

或許是家裡開店關係，吳念忠很會做生意，就讀輔大體育系時，每年暑假包下游泳池教學專案，轉手給學弟們去教，攢下90萬元；畢業後到佳姿健身房擔任經理，每月要扛400多萬元的業績目標。

「我不排斥做業務，實際上我還蠻會賣東西的，老婆都說我適合當直播主！」吳念忠解釋，他推課程或賣會員卡從不挑客人，反而主動了解客人的作息，「如果對方一周來一次，你賣他會員卡沒意義，不如推薦合適課程，你就換算給他聽，健身一次花一百塊，買課程的話，平均一堂30多塊，一次可省6、70元較划算，成交機率才高。」

後來佳姿健身房倒閉，待業期間，他被大學同學找去開燒肉店。當年教游泳賺的90萬成了創業第一桶金，他成了胡同燒肉的第三大股東，從此與燒肉結緣。孝順又好強的吳念忠，一直到胡同燒肉開了第四家店，才敢帶媽媽去吃，「當我告訴她這是我開的店時，她卻說她早就猜到了。」

胡同燒肉裡賣了不少好酒，吳念忠也坦承愛喝酒，年輕時一次能喝下一瓶半的高粱酒，「我剛創立胡同燒肉時很辛苦，曾經9個月沒休假天天上班，每天下班就想喝兩杯放鬆，不過即使喝醉，隔天中午照樣起來上班！我媽為了我的健康，從金門寄自釀的苦瓜高粱酒來台灣給我，結果太好喝了，我反而喝更多。」（待續）

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(中時電子報)