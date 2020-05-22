搜尋104人力銀行網站，胡同燒肉的公司介紹寫著：「2005年，由一群對餐飲服務有理想抱負的年輕人在台北市熱鬧的東區成立了1號店『胡同』燒肉夜食。」業界相傳，這一段話中的「一群年輕人」，除了董事長吳念忠，還有離開胡同燒肉、2007年創立「大腕燒肉」的黃一洪。

對吳念忠來說，踏入燒肉界這一路上，有不少貴人提攜，大學同學好友黃一洪是引路人。當年吳念忠大學畢業後，短暫在健身中心擔任經理，但公司無預警倒閉，待業期間，原本在「乾杯燒肉」打工的大學同學黃一洪、與替「乾杯燒肉」做室內設計的鄭傑仁想開燒肉店，邀請吳念忠加入。

「『胡同燒肉一號店』開在東區，我們雖然是賣日式燒肉，但不想取日本名，當時大陸北京市正在籌辦奧運，常有胡同被拆的消息，因此有了靈感，取名『胡同』。」吳念忠說。

2005年，燒肉風潮正盛，「胡同燒肉一號店」以當時少見的吧台烤肉當賣點，剛開始，吳念忠經常無聊到在門口打蒼蠅，等到生意漸有起色，黃一洪卻決定離開。鮮少對外提起「拆伙真相」的吳念忠，在本刊記者追問之下，首度揭露「創業分合」的祕辛，「一定是吵架嘛！不然為什麼分開。」

吳念忠憶當年自己什麼都不會，每天上班刷烤網刷到半夜，只能在白天抓空檔向黃一洪請教燒肉知識，後來黃一洪、鄭傑仁相處時有摩擦，店內氣氛不好，「我已經學了一年，沒什麼好學的，股份又最少，決定離開開自己的店。」

行動派的吳念忠，偷拿雙親「供念書」的房子，貸款新台幣400萬元，不料店面找到、設計圖都畫好，黃一洪突然打電話告訴他想退出，要把股分賣給他，吳念忠因此留下。只是，黃一洪一走，店裡人手不足，他只得緊急找來小姨子（老婆的妹妹）救火，鄭傑仁另外介紹擅長行銷的洪明賢入股。從此，吳念忠負責營運，鄭傑仁負責裝潢，洪明賢負責行銷，燒肉團隊重新出發，在用心經營之下，分店一間又一間的開，漸漸站穩腳步。

黃一洪與吳念忠的理念不同，專營單店「大腕燒肉」獲得米其林一星肯定，同窗好友各自精采。（圖／報系資料庫）

2011年發展更上一層樓，橘焱餐飲集團成立，以胡同燒肉品牌進軍對岸，並開始代理其他餐飲品牌。相對胡同燒肉的多元發展，「大腕燒肉」始終只有一家店，後來獲得米其林一星肯定，兩位燒肉同窗好友經營手法不同，卻各擁一片天。

2015年，鄭傑仁爆出6千萬私人投資糾紛，人在日本的吳念忠，也被媒體追殺，問他是否在外欠錢？「股東們不得已請鄭退股，以免連累公司，不然公司倒了，也沒辦法再照顧他弟弟。」早在創業之初，鄭傑仁的弟弟到胡同上班，刷洗烤網時無預警中風倒下，吳念忠當下承諾只要公司賺錢，鄭的弟弟不用來上班都能領薪水。鄭傑仁如今人在海外失聯。（待續）

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(中時電子報)