胡同燒肉一餐均消上千元，創立十多年來熱度不退，與吳念忠堅持的「燒肉精品學」有關係，「放滿蔥花的牛舌是胡同的招牌，烤單面就好，你吃吃看，是不是不一樣？我們的食材都是冷藏牛而非冷凍牛，全程以冷鏈保持新鮮，這是勝負關鍵；店員會桌邊服務，客人來胡同不用動手也能吃烤肉。」他自豪的說。

日式燒肉餐廳競爭激烈，吳念忠為了貫徹「燒肉精品學」，堅持每烤一種肉就換一片烤網，讓肉片烤得更香、更健康，「這樣烤網不會積碳，不過每月要多花外包洗網費數十萬元。」

相比一般燒肉店在店裡分切肉品、處理食材，胡同燒肉的店員只需專心烤肉和桌邊服務，因為吳念忠為求每一口牛五花都一樣美味，早在2009年就豪砸2千萬元成立中央工廠，培養一批手切師傅，「市售牛肉通常帶筋帶油，我們一公斤一千元的牛小排不一樣，修清只留5成精華，手切技術攸關品質與成本。每家店也都裝上大冷氣，讓客人烤肉時不覺得悶，吃得涼爽又舒服！」

「橘焱餐飲集團」的中央工廠位在新北市新店區，通過HACCP（危害分析重要管制點）與ISO（國際標準化組織）認證，「董事長（吳念忠）覺得髒亂就是恥辱！工廠連牆壁、天花板都用不鏽鋼裝潢，每周至少全部擦過一遍，幸好這裡只有一百坪。」資歷逾十年的施姓廠長介紹。

廠長表示，無論是胡同燒肉或旗下其他品牌的牛豬雞都在中央工廠統一處理，光是牛肉一個月用量3公噸，「在15度以下的冷鍊分切室裡，師傅們每天早上忙著處理Prime去骨冷藏牛小排，一塊原料肉丟掉的筋膜廢油約占5成，從修清、分切、切片、真空包裝、冰藏，速度要快要好，因為鮮度最重要。一些不能賣的邊角肉，公司很大方，會讓員工帶回家『自肥』！」

懂牛肉才會賣牛肉，「從手切到原料肉塊的認識，我花了一年多才摸懂。」吳念忠強調，胡同燒肉自創立以來鮮少更換廠商，一開始的肉品供應商洪伯伯是大貴人，教了他許多牛肉知識，「有一天洪伯伯突然消失，找不到人，我只好跟別人叫貨。後來有一天他又跑來找我，身邊還帶了一個年輕人。」

原來，洪伯伯牽線介紹的年輕人是他的前東家、國內三大牛肉進口商之一的裕賀第三代洪旭慶，兩人從此成為好友，沒想到的是，隔年洪伯伯不幸生病去世，「洪伯伯真的是我的貴人，10年前美牛大缺貨，洪伯伯也想盡辦法找貨，我到現在都很感謝他。」（待續）

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(中時電子報)