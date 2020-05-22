由於胡同燒肉的肉品供應商「裕賀」洪家，和「能率集團」董家有50年老交情，2016年，裕賀居中成功牽線，吳念忠和能率集團於是成為事業伙伴。

在能率集團第二代董俊毅的帶路下，他的大學同學、星宇航空董事長張國煒也愛上胡同燒肉，張國煒有次詢問吳念忠：「能不能把燒肉放到飛機上？」胡同燒肉就此飛上青天，成了星宇航空經濟艙的飛機餐。

吳念忠坦承，點頭答應讓能率集團入股橘焱餐飲集團之前，他考慮很久，「因為營運順利，並不缺合夥人，真正打動我的，是對方跟我說，公司如果沒有繼續成長，未來有一天說不定會消失。」他還打趣：「至少以前銀行不理我，現在看到我背後的股東，總該理我了吧！」

今年新冠疫情一爆開，吳念忠馬上推出規劃多時的官網線上購物「胡同商城」，賣肉也賣菜，月營收目標新台幣100萬元，現已達30萬元，「這段期間，胡同燒肉的營收雖然掉了約2成，但表現還可以，加上『胡同裡的寬巷子』反應熱烈，今年營收預估可達去年9億元的水準！」

「胡同燒肉的商標上畫了一口井，那一口井養了許多戶人家。」吳念忠感性地說，他本來是自己走在平地上，腳步比較慢，現在站在巨人肩膀上，可以大步朝掛牌上市發展，或許有一天，世界各地都能看見這一口井。

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(中時電子報)